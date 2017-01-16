駐處訪大馬台商 推新南向政策中央社 (2017-01-16 14:50)
駐馬來西亞代表章計平15日拜訪大馬怡保台商緯鉅膠管公司，出席公司舉辦的年度尾牙餐會。（駐馬來西亞代表處提供）中央社記者郭朝河吉隆坡傳真 106年1月16日
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