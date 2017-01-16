印尼褻瀆宗教指控成雙面刃中央社 (2017-01-16 14:50)
以多元宗教立國的印尼，褻瀆宗教是禁忌，經常被有心人士做為政爭的武器。只是這把雙面刃，能傷人也會反噬。中央社記者周永捷雅加達攝 106年1月16日
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
我是馬克
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
American Tourister R91．American Tourister 28吋．American 有機紅茶．American Tourister s46．29吋 American．american eagle POLO 衫．American Eagle 手錶．American FD-77DT．American Tourister Cube．American Tourister 85a．American 防塵套．American Crew 洗髮精．American Bluedeer．American Tourister cheer．American PRISMO．American 筆電．American Tourister 27r．american tourister 31t．American 短褲．American 積木．American 工作褲．american 25吋．American 項鍊．american eagle 短T．American 耳機．American 牛仔褲．American Tourister LITE．American 四輪拉桿箱．american eagle 短褲．American Tourister 16.4
- Jimago彩色螢幕智慧型無線胎壓偵測器 (胎內式)
- COACH 馬車LOGO烙印荔枝皮革手提式雙層長夾.暗紫
- 【魔力家】知足常熱-遠紅外線原木桑拿桶 尊榮版大型(桑拿箱
- 【LOVME】鮮彩活力時尚腕錶-IP黑x白(VR0386M-33-322)
- 【艾美精品I-MAY】52吋古銅橡木藝術吊扇燈 風扇 3燈 MF-50
- 【TOMS】環保系列懶人鞋-男款(10002768 CASHEW)
- 【DFhouse】艾多經典半牛皮辨公椅(黑色)
- A.S.O 超輕雙核心 牛皮小方楦魔鬼氈奈米紳士鞋 黑色
- BALENCIAGA 巴黎世家經典小銀釦暗釦長夾(黑)
- 【CASIO】EDIFICE 大方低調個性賽車錶款系列指針腕錶(EFR-5
敘政府軍擊斃２０餘名外籍「伊斯蘭國」武裝分子【北京新浪網】
斷不掉的連結！ 被領養雙胞胎10年後喜重逢【Kairos 風向新聞】
安倍與印尼總統會談 擬推動海上安全等領域合作【北京新浪網】
賴清德認為台對日窗口應正名【中央社】
SpaceX成功發射火箭【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》