電影《銀魂》真人版再公開定妝照 伊麗莎白神還原北京新浪網 (2017-01-16 14:33)
《銀魂》的真人版電影將於2017年夏季上映，之前官方公開了萬事屋三人的定妝照，大家發現還原度還是不錯的。今天（1月16日），官方公開了本作的最新角色定妝照，桂小太郎和伊麗莎白登場。由岡田將生扮演的桂小太郎也是相當的不錯，而他背後的那個伊麗莎白真是完全可以用神還原來形容了。而且在本次的海報上，還公開了《銀魂》真人電影的具體上映時間，本作將於7月14日在日本上映。
從已經公開的角色定妝照中我們可以看到，本次《銀魂》的真人電影在還原度上還是非常高的，無論是演員的選擇還是後期的化妝等等，所呈現的效果還是很不錯的。當然和真人演員相比，伊麗莎白的還原度確實沒法比，看到這裏突然想到，不知道定春會以什麼形式出現呢？當然還沒有出場的角色們也是很讓人期待啊。
（來源：遊俠網 編輯：WB）
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