Steam國區或面臨漲價危機 區域建議售價二月大調整北京新浪網 (2017-01-16 14:40)
最近幾年，全球市場發生了諸多變化，所以Steam現有的區域建議售價演算法也需要跟上潮流。近日Steam宣布將會在2017年2月初上線一套全新的售價計算方法，這也就意味著Steam國區或面臨著漲價危機。
不過玩家們不用驚慌，這不意味著現有全部的區域遊戲定價都會發生改變，遊戲價格的定製完全由發行商決定，Valve不可以直接變動。另外對大多說較為穩定的貨幣單位(包括人民幣)來說，更不意味著遊戲價格會發生巨大的變動。
所謂的建議售價，就是Valve根據貨幣匯率的變動，購買力平價的不同和零售行業的實際情況所得出來的建議價格，以美元為基礎。例如10美元在國區的建議售價就是36元人民幣，也就是說這個比例，包括其他貨幣單位在內可能會有所調整。但是發行商完全可以無視Valve的建議售價，依舊10美元/36元的比例，或者自己來個10美元/10元的比例，因為只是建議。
此外，該演算法的詳細信息和完整的使用說明暫時也沒有公開，會在2月份公佈。
對於最近挪威和俄羅斯增值稅(VAT)增長的問題，Valve表示他們的建議售價已經可以算是包含了這部分的消耗，所以他們不會自行，也不鼓勵發行商因此而給Steam商店的價格增長。(雖然哈薩克3的開發者即將給遊戲的這2個區域漲價)
Valve也再次提醒各位開發者/發行商，任何漲價都會使得遊戲價格進入一個30天的冷卻期，期間價格不能再次變動或者打折。
所以具體如何還要看這個矩陣定價到底是如何運作的。下圖為這5年來美元兌換人民幣的走勢，雖然看起來落差有點大，但最高最低相差也不到1，所以說按目前的趨勢，國區的遊戲價格不會因此而發生巨大的變動，不用擔心。
via：3dmgame
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