預計於2017年5月開演的《火影忍者》舞台劇Live Spectacle《NARUTO-火影忍者-》「曉之音」真人定妝照公佈，另外還有一段時常15秒的PV公開。本次舞台劇中，宇智波鼬將登上舞台，並由良知真次飾演。漩渦鳴人和宇智波佐助則繼續由2015年、2016年參與初演、再演的松岡廣大和佐藤流司飾演。在PV中，三位角色也均有出現。

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《火影忍者》「曉之音」定妝照：

《火影忍者》「曉之音」PV截圖：

（來源：遊俠網）