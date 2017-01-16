又燃又熱血！《火影忍者》舞台劇真人定妝照和PV公佈北京新浪網 (2017-01-16 14:41)
預計於2017年5月開演的《火影忍者》舞台劇Live Spectacle《NARUTO-火影忍者-》「曉之音」真人定妝照公佈，另外還有一段時常15秒的PV公開。本次舞台劇中，宇智波鼬將登上舞台，並由良知真次飾演。漩渦鳴人和宇智波佐助則繼續由2015年、2016年參與初演、再演的松岡廣大和佐藤流司飾演。在PV中，三位角色也均有出現。
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《火影忍者》「曉之音」定妝照：
《火影忍者》「曉之音」PV截圖：
（來源：遊俠網）
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