遠傳推新年轉好運 最高送旅遊金10萬中央社 (2017-01-16 14:22)
（中央社記者江明晏台北2017年1月16日）遠傳電信（4904）迎接新年換機潮，推出「千萬大加碼 新年轉好運 人人有獎」活動，即日起至2月底，消費者只要到活動網站玩轉盤遊戲，就能轉到春遊旅遊金，最高價值10萬元。
遠傳宣布，即日起至2月28日止，消費者只要到遠傳百萬旅遊金活動網站玩轉盤遊戲，就有機會贏得最高10萬旅遊金或其他旅遊金獎項，每人有2次機會，獎項擇「價值高」者領取，通通有獎。
攜碼申辦遠傳4G 1399以上資費方案，除了可以獲得轉盤遊戲轉出的春遊旅遊金外，搭配指定熱銷手機Samsung的GALAXY A8 2016、S7 edge (32G/64G)、S7、Note5，Sony的Xperia XZ、X Performance、Z5，宏達電（2498）HTC的10 evo、10、Desire 10 pro、OPPO的R9s、F1s，及iPhone 7、7 Plus、6s、6s Plus，多款手機皆再享有最高折3000元優惠，遠傳獨家的Samsung A8 2016手機只要0元起，最新iPhone 7也只要8900元起。
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