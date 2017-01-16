台糖救菜農 萬顆高麗菜滿額就送中央社 (2017-01-16 14:30)
（中央社記者黃麗芸台北16日電）高麗菜價崩，許多農民都叫苦連天。台糖量販店為協助農民降低損失，明天將推出「週二買菜日」，會員只要消費滿新台幣 200元即可獲贈 1顆高麗菜，預計單日可送出上萬顆。
台糖量販店今天表示，由於去年接連3個颱風襲台，造成中南部及東部蔬果產地損失嚴重、菜價飆高，但風災過後農民搶種又逢暖冬效應，各式蔬菜快速生長、產量大增，造成高麗菜價慘跌，自兩個月前從單顆跌破百元後，就一路溜滑梯下探至目前每公斤剩不到6元。
為幫助農民降低損失，同時提供消費者可購買到新鮮蔬菜，台糖量販店特別攜手豐禾健康蔬果（綠田農場）合作，以高於市價方式收購產地當季的新鮮高麗菜，讓農民可以過個好年。
同時，收購的高麗菜也將大方回饋送給消費者，將於明天推出「週二買菜日」活動，會員只要在台糖量販店全館（含美食及商店街）消費滿200元以上者，憑發票就可免費獲贈1顆高麗菜，每卡限領1顆。
台糖量販店說，希望藉此活動號召台糖會員共同支持在地農產，預計全店活動將可發出 1萬顆高麗菜，共享年前小確幸。1060116
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上一則：軟體刷票雖快 釣魚陷阱不少
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