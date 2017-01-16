手癢回擊 川普暗示CIA局長洩露假新聞中央社 (2017-01-16 14:28)
（中央社華盛頓15日綜合外電報導）美國中央情報局（CIA）局長布瑞南在準總統川普上任前奉勸他謹言，惹得川普再度手癢發文反擊，不但暗示布瑞南可能是「洩露假新聞的人」，還說「人犯錯，就該道歉」。
路透社報導，即將卸任的布瑞南（John Brennan）指責川普（Donald Trump）把美國情報機構跟納粹德國相提並論。此事反映將上任的新總統與即將受他指揮的17個情報機構，彼此之間的摩擦。
布瑞南接受「福斯週日新聞」（Fox News Sunday）訪問時質疑說，若川普散播他對美國自家情報機構沒信心，將對全世界傳達何種訊息？
布瑞南說：「我氣的是他把美國情報圈跟納粹德國相提並論。我對此事真的很生氣，川普先生指控情報圈洩露早已公開的情資，這無憑無據。」
當天稍晚，川普又在推特上嚴厲斥責布瑞南說：「這是洩露假新聞那個人嗎？」他後來又推文罵「那些情報首長們」說：「人犯錯，就該道歉。」
另外，布瑞南今天談到川普時也表示：「我不認為他充分瞭解俄國的能力、意圖及行動。」
法新社報導，數小時後，川普開砲反擊，並仿效普立茲獎（Pulitzer Prize）得獎記者伍德華（Bob Woodward）的用字。伍德華把所謂俄羅斯「汙點材料」稱為「垃圾」。
川普後來又發另1文，抨擊布瑞南指他沒充分了解俄國，甚至似乎暗示布瑞南自己可能洩露俄國檔案。
川普推文說：「噢，真的嗎，糟到無以復加。敘利亞（紅線）、克里米亞、烏克蘭、俄國的核擴張。這樣不好，這是洩露假新聞那個人嗎？」（譯者：中央社何宏儒）1060116
關鍵字：
其他國際新聞更多國際新聞
編輯首推
蔡康永
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
American Tourister R91．American Tourister 28吋．American 有機紅茶．American Tourister s46．29吋 American．american eagle POLO 衫．American Eagle 手錶．American FD-77DT．American Tourister Cube．American Tourister 85a．American 防塵套．American Crew 洗髮精．American Bluedeer．American Tourister cheer．American PRISMO．American 筆電．American Tourister 27r．american tourister 31t．American 短褲．American 積木．American 工作褲．american 25吋．American 項鍊．american eagle 短T．American 耳機．American 牛仔褲．American Tourister LITE．American 四輪拉桿箱．american eagle 短褲．American Tourister 16.4
- 【Yakula】古拉泰國皇室御用手工皂-果后山竹禮盒x2(買二送
- 【GemMaker頑石睛萃】冰種節節高升A貨翡翠項鍊(1290)
- COACH 多種背法 皮革 / 肩背 / 斜背兩用包(小款)_桃紅
- 【愛的世界】MY BEAR 閃亮女孩系列條絨舖棉搖粒絨連帽外套/
- 【The North Face】2016男經典標誌宇宙藍圓領短袖ㄒ恤【預
- clarisonic 科萊麗 音波淨膚儀ARIA 洗臉機 白色
- 【Homelike】路易120cm辦公桌(亮面烤漆-附抽屜.鍵盤架)桌面
- 【GemMaker頑石睛萃】開運笑納彌勒佛天然A貨翡翠項鍊-08款
- GOLDEN-TIME-陰天也要開心-100%純棉兩用被床包組(粉-加大)
- 【顛覆設計】蘭特多4尺大茶几
敘政府軍擊斃２０餘名外籍「伊斯蘭國」武裝分子【北京新浪網】
斷不掉的連結！ 被領養雙胞胎10年後喜重逢【Kairos 風向新聞】
安倍與印尼總統會談 擬推動海上安全等領域合作【北京新浪網】
賴清德認為台對日窗口應正名【中央社】
SpaceX成功發射火箭【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》