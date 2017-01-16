日英研發最頂尖戰機飛彈 報告年內完成中央社 (2017-01-16 14:21)
（中央社記者楊明珠東京16日專電）日本「產經新聞」報導，日本與英國針對共同研發戰鬥機用新型飛彈的技術可行性報告將於今年內完成。報告將顯示，結合英日的技術，有能力研發出世界最高水準的空對空飛彈。
如果英日決定共同開發這種新世代飛彈，預料可配置於日本航空自衛隊計畫引進的42架最新型匿蹤戰機F-35。
日本政府大致決定，與英國共同研發、掛載於戰機的新型飛彈的技術，將於今年度完成研究報告。目前的報告內容顯示，結合英日的高技術，有能力開發出世界最頂尖的空對空飛彈，至於是否要共同開發這種新型飛彈，有待政治判斷。如果決定生產，將成為美國以外的首例。
英日擬共同研發的是統合新型空對空飛彈「JNAAM」(Joint New Air-to-Air Missile)。日本政府國家安全保障會議（國安會）2014年7月批准，與英國進行共同研究。自從日本修改「武器出口三原則」、制訂「防衛裝備三原則」後，這項英日共同進行的研究是根據「防衛裝備三原則」判斷是否進行共同研究的首例，2014年11月開始共同研究。
JNAAM的設計基礎是英國、德國、法國等6國所共同開發的中程空對空飛彈「流星」(METEOR），也結合日本航空自衛隊配置於F-15、同樣是空對空飛彈「AAM4」的技術。
報導說，去年6月，中國大陸戰機曾在釣魚台周邊，作勢要攻擊日本航空自衛隊戰機，去年12月，載有艦載機殲-15的中國大陸航空母艦「遼寧號」通過沖繩縣的宮古海峽，首度突破第一島鏈航至西太平洋。如果英日共同開發JNAAM，可加強遏止力與應對力，但能否降低研發成本是一大課題。1060116
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