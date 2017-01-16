來源：封面新聞

封面新聞-華西都市報記者肖茹丹

1月15日晚上6點半左右，微博認證為「民航自媒體」的ID「航空物語」轉發了一則短短8秒的視頻，視頻中，一架飛機正在降落，畫面十分清晰，而在視頻最後，有一行說明：「該視頻拍攝使用Mavic PRO，拍攝時間2017年1月15日」，並有一串類似於QQ號碼的數字。（注：Mavic PRO是大疆公司推出的一款無人機航拍設備）

該微博很快引髮網友關注，「無人機黑飛」「影響航空安全」等問題被熱議。

1月16日，封面新聞記者（thecover.cn）致電浙江省公安廳有關部門了解到，該視頻屬實，目前已找到拍攝者，案件正在進一步調查。

網友「找茬」：

對比衛星圖 鎖定事發點為杭州

1月15日晚上6點半左右，微博認證為「民航自媒體」的ID「航空物語」轉發了一則短短8秒的視頻，並附評論：「嚴重警告，你已經違法了！這是今天在朋友圈流傳的一段視頻，疑似有人使用無人機近距離拍攝飛行中的客機，從飛機大小看，可能也就距離百米，已經極端嚴重威脅航空安全，建議警方介入調查！」

該條微博轉評讚已超過5000條。不少網友都對此事強烈譴責，認為無人機「黑飛」嚴重影響了航空安全，要求警方介入調查。並有「眼尖」網友指出，通過對比視頻中的公路、河道和杭州蕭山機場的衛星圖，基本確定事發區域在杭州蕭山機場附近。

這段視頻長約8秒，在視頻最後，有一串疑似QQ號的數字。封面新聞記者通過QQ查找，發現該QQ號的所有者昵稱為「Mafer」，資料顯示「23歲，浙江杭州」。截止發稿時，「Mafer」並沒有通過記者的好友申請。

公安回應：

視頻內容屬實 已控制嫌疑人

在爭論中，也有網友質疑該視頻的真實性，認為視頻是後期PS而成。

網友「想個破名想不到」說：「這個視頻明顯是合成的！！飛機襟翼沒放輪子已經放了 結尾的logo明顯ps 仿天空之城，小編請審核來源！」

網友「孤童」則評論稱，「這不是上次就傳出的視頻么 日期是后加的吧？」

這件事的真相究竟如何？1月16日上午，封面新聞記者致電浙江省公安廳有關部門。工作人員承認該視頻內容屬實，並非後期PS而成，目前公安已經找到了嫌疑人，案件正在進一步調查中。

七嘴八舌：

「霧鎖迷都」：看來無人機的管理立法應該提上日程了，這麼玩太危險了。應該先培訓然後頒發相應型別駕駛執照，理論考試第一題就應該是能否在機場附近用無人機拍有人機。

「相機入魔」：航拍器絕不是玩具。在規範立法之前，還是呼籲飛手們自律。

YYD81D黑客帝國：無人機好像應該有個限定，不是誰都能買，不是哪都能隨便飛，這個空中的飛行安全多少要緊……人命關天！

Francescocccc：政府應該嚴格監管這些航拍遙控機的銷售，必須裝上GPS 進去禁飛區馬上自動解體，違法機主資料馬上聯網上傳到公安部，然後警察抓人！

攝驢偽記哲：這樣下去無人機遲早被這些老鼠屎弄廢！

來源：封面新聞