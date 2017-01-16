【大成報記者高金次新北報導】為了連結北區文化藝術大串聯，新北市十三行博物館主導基隆陽明海洋博物館，以及宜蘭縣立蘭陽博物館等三館締結為姊妹館，並於16日上午舉行簽約儀式，透過合作推動海洋保育，水下文化資產與文化的交流，讓民眾共同守護全球海洋環境，展開實質的守護海洋的行動。簽約儀式分別由新北市十三行博物館館長陳春蘭、以及財團法人陽明海洋文化藝術館史美琦董事、還有蘭陽博物館館長陳璧琳共同簽訂合作協議書後，並交換紀念品。新北市十三行博物館館長陳春蘭指出，三個博物館的地理位置都曾是台灣發展史上重要的港口，影響台灣的商貿興盛，更見證了史前人類與和人以及原住民族在台灣這塊土地上與海洋共生共存的文化薈萃。第一波合作推出「上山下海，集章送福袋」的活動，自1月21日起，民眾只要憑三館門票和集滿三館紀念戳章的海洋集章地圖，即可至各館服務臺換取價值上千元限量福袋1個，限兌換一次，各館50組，換完為止。陳春蘭表示：「城市的合作從文化開始，文化的交流從博物館開始，我們秉持資源共享、策略聯盟、共創多贏的原則締結姐妹館。」未來也將展開實質的館際交流，把臺灣的海洋文化之美介紹給國人並推向國際舞臺。透過三館緊密結盟合作，未來可相互交流海洋多面向的文化資源，並齊力為海洋保育發聲。蘭陽博物館館長陳碧琳期待從北海三館結盟，喚起國人對臺灣海洋文化從史前時代、大航海時代到地方全球化時代，重新認識我們在世界文化、經濟與生態保育的重要關鍵角色，蘭陽博物館展出十一米巨大鯷鯨標本與鯨豚保育展覽，民眾一定要把握機會前來欣賞。圖文說明：北海三博物館締結姊妹會館簽約後三位館長展示簽訂合作協議書（圖上）以及各館長交會紀念品（圖中），新北市蘆洲區仁愛國小小朋友參觀海洋展覽館絡繹不絕（圖下）。（記者高金次攝）