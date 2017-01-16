【大成報記者高金次新北報導】新北市消防局有鑑於106年1月1日凌晨於淡水區溪口發生1名疑似民眾施放專業爆竹煙火不慎意外死亡事件。新北市政府消防局黃德清局長針對此次事件，特別指示權責單位，加強爆竹煙火之施放安全管理，並呼籲市民不要違規施放專業爆竹煙火，以免造成生命財產損失。黃德清局長強調，違規施放專業爆竹煙火者，可依爆竹煙火管理條例處新臺幣3萬至15萬罰鍰，請民眾不要以身試法，另春節期間，民眾如有施放爆竹煙火之需求，必須選擇適當地點，本市亦公告開放淡水河、新店溪、大漢溪、淡水河左岸及二重疏洪道沿岸等7處地點可供市民使用，詳細地點可至本局網站查詢(http://www.fire.ntpc.gov.tw/news/index.php?mode=data&id=38&type_id=10025)消防局說明即日起至2月16日期間，將專案加強爆竹煙火施放安全宣導及取締違規販賣與施放情形，並針對本市各公園及河濱公園等民眾常違規施放區域，於每日禁止施放時間(22時至翌日6時)編排巡邏勤務執行巡查及宣導，如有違規將加強取締，以避免再次發生傷亡事件。消防局再次呼籲民眾選購爆竹煙火時，應確認產品須附加合格「爆竹煙火認可標示」，遵守爆竹煙火施放法規，並依照產品包裝註明的安全注意事項施放，以避免發生傷亡或火災事件，另請民眾如有發現違規燃放爆竹煙火，請直接撥打119專線檢舉，以共同維護公共安全，保障生命財產安全。圖文說明﹔新北市強化爆竹煙火施放安全避免意外釀致災害。（記者高金次攝）