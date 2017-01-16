【大成報記者高金次新北報導】隨著春節連續假期接近，每到過年仍有許多民眾會燃放鞭炮、煙火以討吉祥。新北市政府為防止災害發生，並維護人民生命財產及公共安全，於河濱地區開放下列地區及時段供民眾施放煙火，敬請民眾配合。新北市水利局指出，自除夕起至元宵節止之期間，可施放爆竹煙火的時間為6時至22時，開放區域如下：一、新店溪流域：秀朗橋上下游側各50公尺範圍內、華中橋下游側至光復抽水站排水口範圍內。二、淡水河畔：重陽橋下游側至蘆洲垃圾轉運站範圍內。三、大漢溪流域：大漢溪右岸鐵路橋下游側至湳仔溝抽水站排水口範圍內、大漢溪左岸西盛環保公園範圍內。四、淡水河流域：八里文化公園範圍內。五、二重疏洪道：出口堰堤頂步道。新北市政府也在此呼籲民眾珍惜河濱高灘地之自然生態，施放煙火時請注意安全，小朋友施放爆竹時，必須由家長（成年人）陪同，施放完畢請勿必將垃圾隨身帶走，共同維護得來不易的河濱美景。圖文說明﹔過年施放鞭炮煙火新北市河濱公園開放指定地點。（記者高金次攝）