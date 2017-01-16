南韓閨密門連環爆 特檢組將申請三星少東李在鎔逮捕令NOWnews今日新聞 (2017-01-16 14:03)
南韓特別檢察官辦公室今(16日)表示，將申請三星集團少東李在鎔的逮捕令，因李涉嫌資助總統朴槿惠親信崔順實。這位三星少東，上周因為閨密門醜聞案遭檢方訊問22小時。
首爾地方法院官員表示，逮捕令需要法院批准，而聽證會日期尚未決定，但暫定是周三(18日)，屆時將確定是否批准李在鎔的逮捕令。
根據路透社報導，檢察官一直在調查三星集團，是否曾資助崔順實名下兩間非營利基金會，也懷疑國家退休基金總監(NPS)文亨杓曾涉入2015年三星旗下兩間子公司「三星物產」和「第一毛織」的合併案。文被控逼迫NPS資助該合併案80億美元(約台幣2,548億元)。
目前文亨杓已因濫用權力和提供偽證等罪名被起訴，崔順實在憲法法庭上則始終否認犯案。目前憲法法庭仍在審理朴槿惠的彈劾案，在結果出爐前，朴都算南韓總統，因此暫時無法起訴，不過目前總統權限都被凍結。
三星目前承認金援三家機構，但否認從遊說NPS支持合併案。三星等集團涉入閨密案，最初是因為崔被指控曾與朴槿惠合作，向包括三星在內的各大集團施壓，非法捐款給崔名下兩間非營利組織。特別檢察官辦公室持續調查當中。
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