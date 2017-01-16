25歲蘇姓男子去年10月間前往中國大陸天津旅遊，原定21日下午5時許搭機抵達高雄小港機場，他為了拖延搭機時間，竟在臉書《台日交流論壇》等社團用日文寫道「下午5時要在高雄小港國際機場放炸彈」，下飛機後立即被警方逮捕送辦。高雄地檢署今(16)日偵結，依觸犯《民用航空法》等罪嫌起訴蘇男。

蘇姓男子去年10月間前往天津旅遊，因玩到不想回家，上午9時許在下塌的紅太陽酒店房間內，以「手塚剛毅」及「吴刚毅」為名，在臉書《台日交流論壇》和《日台交流広場（台湾と日本）》社團用日文PO文，寫道：「請小港國際機場的人注意，今日下午5時我將會放置炸彈，我要讓小港的人人橫屍遍野。」並稱自己就讀國小三年級。

高雄地檢署指出，蘇男明知現今社群網站的使用者人數眾多，如果未設定隱私權限，藉由一定時間的發酵，相關言論在網路世界上的傳遞將無遠弗屆。高雄地檢署今天偵結，認定蘇男透過網路散布不實訊息，造成民眾恐慌，依觸犯《民用航空法》及恐嚇公眾安全罪嫌提起公訴。