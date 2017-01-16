潘基文：望朴槿惠圓滿解決當前時局中廣新聞網 (2017-01-16 14:10)
聯合國前任秘書長潘基文的發言人李度運今天表示，潘基文今天致電南韓總統朴槿惠，與其互致問候。潘基文在通話中表示，希望朴槿惠圓滿解決當前時局。
朴槿惠則肯定了潘基文擔任聯合國秘書長的近10年裡作出的貢獻和付出的辛勞，並表示：潘基文在任內，取得了豐碩成果。朴槿惠還為潘基文送上了新年祝福。
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