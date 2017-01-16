韓雇傭問題嚴重 百位之內企業裁減員工中廣新聞網 (2017-01-16 14:10)
據南韓有關方面的統計，近一年來，銷售額在前100位之內的南韓企業，出現裁員風，光現代重工業、三星重工業、大宇造船海洋這三大造船公司，就有6876人失去了工作。
南韓最大企業「三星電子」等三星所屬的公司，也加入了削減員工數量行列。銷售額最高的三星電子，去年9月底，員工數量為9萬5374人，比去年同期減少3183人。
據金融監督院等機構，今天發佈的統計資料顯示，以去年9月底為準，銷售額在前100位之內的上市公司員工數量，達86萬1578人，比去年同期減少0.8%。其中，整個行業都在進行結構調整的造船業，因受重創，其他大型上市公司，也不例外。
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