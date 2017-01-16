記者葉志成／桃園報導

桃園市長鄭文燦15日在今日包括桃園市議員閻中傑、楊朝偉、張肇良、徐玉樹、劉仁照及李柏坊 陪同下，參與105年度桃園市清潔隊員感謝餐會，感謝清潔隊員們一年來的貢獻。鄭市長表示，清潔隊員在桃園市的大街小巷維護環境整潔，十分辛勞，是清淨家園的推手，市府會妥善規劃清潔隊員的福利，讓隊員們安心工作，並能獲得充分照顧。席間，鄭市長也表彰了大園區清潔隊員戴慶道、劉金泰，與退休隊員陳金火等三人義勇救溺的事蹟。

鄭文燦市長表示，桃園市的清潔隊員人力吃緊，負荷是五都最重，為了紓緩隊員的人力調配問題，並提供市民更美好的居住環境，上任後即要求環保局對外招考擴編成員，第一波共增加兩百餘人，目前隊員數已逾2,500位。此外，鄭市長也要求清潔獎金從6,000元提高為8,000元，並發放晚班人員夜點費；而資源回收變賣的獎勵金也將恢復發放，以鼓勵隊員積極收集資源物，更加實踐環境友善的理念；且在市議會眾議員的支持下，隊員的觀摩研習活動也將持續舉辦。

鄭市長感謝南區清潔隊7位退休人員。

席上，鄭文燦市長特別表揚了大園區清潔隊員戴慶道、劉金泰，與退休隊員陳金火。戴等三人於去年12月13日休假出遊，在新北市石門區富貴角觀海時，見到一位年約五十的男性站在海中，隨後被強浪沖倒。三人見狀，立刻衝向海裡，不顧一切將男子拖回岸上，緊急施行CPR，成功救回人命。大園區清潔中隊長王文邦表示，隊上定期教導各種防災救難的技能，此次戴等三人運用CPR成功救溺，可見清潔隊的訓練課程發揮成效。鄭市長指出，戴等三人見義勇為，仁勇雙全，堪為市民的榜樣。

鄭市長表示，環保是十分辛苦的事業，其中最為吃力的就是清潔隊員，平常除了服務市民清運垃圾以外，在颱風天災、過年放假時，隊員們都還要加班，來恢復市容環境，每一位隊員都是桃園環境的重要功臣，值得最高的肯定。鄭市長指出，環境保護是推行市政的一大重點，之所以要擴編清潔隊員人力，就是希望帶給市民朋友一個更美好、更整潔的居住環境；也要感謝市議會眾議員的支持，大家齊心建造理想的新桃園。