虎頭山送舊迎新春 書法老師揮毫寫春聯台灣好新聞報 (2017-01-16 08:19)
記者葉志成／桃園報導
桃園市政府風景區管理處為營造過年春節氣氛，於15日上午9點，在虎頭山風景特定區舉辦106年金雞報喜送舊迎新春聯揮毫活動，現場邀請虎茅庄書會的書法專家老師，帶領風管處志工，共同揮毫寫春聯，現場民眾不畏寒風熱情參與，除了提供民眾索取春聯之外，更邀請現場民眾一起來揮毫，體驗書法的奧秘，並將漢字藝術之美，結合在園區自然景色之中，現場節慶意味相當濃厚。
風景區管理處處長葉宗賦指出，虎頭山風景特定區是桃園市的後花園，風景優美，設有全齡友善步道等設施，比鄰孔廟、忠烈祠神社等古蹟建物，是一處相當多元的名勝園區，這裡以文化與遊憩為特色，且藝術創作人才輩出，更是人文薈萃聚集的最佳場所。在這裡請書法專家老師，帶領風管處志工，一起揮毫寫春聯，別具意義。
透過書法揮毫，重現昔日親手寫春聯的傳統，一筆一畫體會線條筆觸，也詮釋春聯的吉祥含意，活動除推廣漢字文化外，也讓來爬山的遊客沉浸年節將至的節慶氛圍，同時發揚漢字文化，讓桃園深厚的書法傳統藝術，能落實向下扎根的工作，展現出桃園「文風鼎盛」的環境。
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