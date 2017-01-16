記者蘇彩娥／南投報導

南投縣凍頂茶業發展協會﹙簡稱 凍茶會﹚13日下午假竹山鎮山海園餐廳舉行第17、18屆理事長及理監事交接典禮，典禮簡單隆重，在第3、4屆前理事長何啟祥的監交下，由第17屆理事長曾高彬將印信交予新任理事長吳建毅手中，順利完成交接儀式。

交接典禮中佳賓雲集，南投縣長林明溱、農業處長陳瑞慶、立委許淑華、縣議員許素霞、吳瑞芳、竹山鎮長黃丹怡、農糧署雜糧作物生產組簡任技正蘇登照、茶葉改良場副場長邱垂豐、凍頂工作站長劉天麟、凍頂茶葉生產合作社理事主席康峻瑜、鹿谷鄉農會秘書林獻堂及鹿谷生活茶會、松嶺茶藝協會、中華茶聯台中會各會長與幹部等人參與交接盛會，為典禮增添許多光彩，並邀請竹山茶道協會與生活茶會茶藝師進行茶席擺設，現場充滿茶香溫馨氣氛。

交接典禮中佳賓雲集，南投縣長林明溱等來賓參與交接盛會。

縣長林明溱致詞表示，首先要感謝第17屆會長曾高彬在去年的南投世界茶葉博覽會中率領凍茶會的會員協助辦理黃金品茗館，讓來自各地的民眾都能在博覽會中喝到各地特等好茶；現在及將接任的會長吳建毅是一位年輕有為的青年才俊，凍茶會所接任的會長一棒接一棒，棒棒強，在此也要鼓勵建毅發揮年輕人的創意，在今年的南投世界茶葉博覽會中可以再創新超越，藉以吸引更多觀光人潮。

第18屆理監事團隊在理事長吳建毅(穿西裝者)帶領，於會中宣示就職。

卸任會長曾高彬說，接任會長的這一年中，學會許多待人處事及處理事情細務等事項，這是以前從未經驗的，一轉眼即將屆滿，由衷感謝大家這一年來的指導與鼓勵，回想當初，接下這一職，實在是任重道遠。任職期間，舉辦過製焙茶研習、世界茶葉博覽會等各項活動，百般滋味在心頭，曾經感受過的快樂、感動、難過與無助，如今將成為我生命中的過客，一路走來，我一直都在學習，過程中跌跌撞撞的，有人閒言閒語、有人默默無悔付出、有人依然堅持，而一直在我身邊的夥伴們，我由衷地感謝您們陪伴了我這一年，更感謝所有承辦的主委及輔導理事們這一年來的指導與鼓勵。

成長過程必須經歷許多磨練，這一年品嘗著其中的點滴，感受著背後的意義，深深體會「計畫永遠趕不上變化」，我們要以不變應萬變，愈是執著的付出、愈是堅持到底的人，愈是獲得最多，學習過程中「態度將決定你的高度」，卸任不等於卸下完全的責任，只是卸任理事長的這頭銜，若協會有問題歡迎隨時來找我，更期許2017年由吳建毅理事長帶領會務，相信能將凍茶會帶上另一個高峰。

凍茶會的理事長交接典禮，各屆前理事長亦到場力挺。

新任會長吳建毅表示，時光飛逝，建毅加入凍茶協會十年，一路上感謝凍茶協會與業界先進對於建毅無私的照顧與教導，讓我能在茶葉領域裡進行各方面的訓練學習，使自己成長、精進，在入會10年間，凍茶協會提供諸多機會讓我有更豐富精彩的人生歷練，今天很榮幸可以擔任第18屆理事長，期許在未來的這一年內可以扮演承先啟後的角色之外，也要在年輕世代的飲茶方面多做一些努力，希望台灣未來的年輕世代能夠更懂得欣賞茶葉的文化及優點，2017年感謝先進們抬愛與鼓勵，建毅接下凍茶協會理事長一職，讓我有機會為大家服務，貢獻一己之力，我將秉持前輩們的精神，竭盡所能扮演好承先啟後的角色。

凍茶協會第18屆理監事團隊陣容堅強。

南投縣凍頂茶業發展協會第18屆理事長–吳建毅；常務理事–何建丞、李耀洲、林麟真、徐國鼎；理事–曾惠民、陳建廷、劉桄瑋、李冠毅、林孟賢、何宗霖、林育宣、林柏如、陳伯嘉、陳靜畇；常務監事–羅正彬；監事–王添進、陳俊竹、吳侑樺、林宏洋；總幹事–葉青松；財務長–陳映儒；總務長–林偉信；秘書–巫春梅。