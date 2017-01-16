記者張文熹／彰化報導

賞花禮佛好去處！彰化縣文化局與清水岩生態文化創意產業協會，為讓民眾一覽珍貴茶花風貌，在社頭清水岩寺合辦2017「雞祥如意大吉利－珍貴茶花展」，15日舉行開幕活動，彰化縣長魏明谷歡迎民眾於展覽期間，闔家前往賞花、觀禮，來一趟難忘的古蹟、生態、農特產之豐富之旅。

清水岩寺春節山茶花展，展出持續到2月15日，剛好跨越春節連假，今年展出最引人入勝莫過於引進「天龍八部」風，多款小說裡出現的茶花，都現身園區會場。清水岩寺總幹事陳慶福說，許多遊客不畏寒風前來親睹珍貴茶花，無不發出讚歎之聲，大家異口同聲說，真是大開眼界，從來沒有看過枝幹粗壯、花色如此豔麗的茶花。

總幹事陳慶福表示，今年共有150多盆名貴茶樹，每一棵都價值不菲，品種多元，例如，「瑪格麗特」因小說茶花女而得名，「王昭君」相傳是昭君出塞時，把一朵茶花別在髮際而得名，該品種白裡透著粉紅，清雅脫俗。

陳慶福指出，清水岩寺因為有兩棵百年老茶樹，每逢春節盛開，中華民國茶花協會得知盛名，共同催生，佛寺四週，嫣紫千紅的茶花，把這裡點綴得亮麗繽紛，今年展期從15日開始，一直到2月15日結束，歡迎民衆到清水岩賞花禮佛。