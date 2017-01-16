記者林茂榮／新北報導

新北市板橋府中15紀錄片放映院一月推出勵志又精彩的主題「小人物傳奇」，選映來自11國、共18部電影。配合小人物傳奇故事登場，本月另精選馬友友、安藤忠雄、賈樟柯三位分別在音樂、建築、電影領域大放異彩的知名人物紀錄片，推出「大人物經典」單元，歡迎民眾踴躍前往觀影。

《馬友友與絲路音樂會》由奧斯卡最佳紀錄片導演摩根內維爾(Morgan Neville)執導，記錄一群來自世界各地的傑出音樂家，在知名大提琴手馬友友的號召下展開了「絲路計畫」，組成了絲路合奏團，融合東、西方不同的樂器、音樂以及各種文化元素，在世界各地進行表演，從1998年發起迄今已持續18年，本片記錄超過50位音樂家組團演奏、共同創作幕前幕後的精彩故事，他們的音樂模糊了國界疆線、消弭了文化差距，不僅帶給觀眾多元的音樂饗宴，也賦予演奏者不同的生命意義。

世界知名建築師安藤忠雄，被譽為「極簡主義大師」。他的建築作品榮獲各項國際大獎，設計風格強烈，以毫不掩飾、混凝土外裸的大膽擺設，創造日本傳統建築與現代主義的全新連接。由馬修斯佛利克(Mathias Frick)執導的《安藤忠雄︰無．限》紀錄片，將揭開神秘建築大師的工作過程，分享安藤忠雄40年建築生涯創作的靈感與動力來源！

1998年柏林影展，華特沙勒斯(Walter Salles)以《中央車站》奪下金熊獎，賈樟柯以第一部作品《小武》奪下青年論壇單元首獎。當時這位來自中國的年輕導演所展現的創作天賦，深深攫住了沙勒斯的目光。隨著賈樟柯陸續在國際上大放異彩，沙勒斯決定扛起攝影機，記錄這位中國第六代導演的代表人物《汾陽小子賈樟柯》。