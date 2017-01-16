記者黃玉鼎／台中報導

為因應柑橘外銷東南亞市場需求，石岡區農會「食品安全認證包裝場」啟用，並取得全球優良農業規範（GLOBAL GAP）及ISO 22000包裝場的雙認證；農會總幹事張東海表示，取得柑橘類國際認證，有助於台中市將柑橘產業搶進南向的先機。

農會總幹事張東海表示，石岡區農會長期辦理椪柑外銷業務，近年來國外廠商漸要求外銷果品須有國際認證的證書；尤其，全球優良農業規範對於台中市柑橘外銷東南亞有很大的助益，同時配合政府目前推動的南向政策，而積極將柑橘產業搶進南向的先機。

在市長林佳龍的大力支持及市府農業局的輔導下，石岡區農會於一0五年十二月間，取得全球優良農業規範GLOBAL GAP及ISO 22000包裝場的雙認證；這是台中市首家取得柑橘類國際認證的農民團體，希望將最優質的椪柑推廣給新加坡、馬來西亞、汶萊等東南亞國家。

總幹事張東海表示，石岡區農會椪柑取得GLOBAL GAP 認證，就是希望將台中市生產的優質椪柑品質再提升，透過全球優良農業的規範，從農場的栽培管理規範、食品安全訓練、人員管理工作職場規範、進而注重員工福利、提倡環保概念，以及通過ISO22000食品安全認證的包裝場，進行高規格的分級、選別、包裝，以達到安全、優質、衛生的友善農業目標。