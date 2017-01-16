新竹金山面老照片 一睹昔日茶產業風采台灣好新聞報 (2017-01-16 13:25)
記者林彥斌 李介蓉／新竹報導
早在日治時期，新竹的金山面是一片茶園，茶葉產業興盛，隨著科學園區的發展，一度興盛的茶產業也跟著走入歷史。為了留住新竹市的昔日人文歷史，新竹市文化局舉辦「羅賴明家族與金山面茶葉發展資料展」，邀請多位羅賴明家族後人前來與會。
指著老照片，羅賴明家族的後代羅賴燈，訴說著家族的點點滴滴。羅賴明家族過去是金山面最興盛的製茶家族，茶葉曾經銷售全台，還獲得日本政府的表揚，對台灣茶產業有著巨大的貢獻。
本次展覽展出多項珍貴歷史文物，包括羅賴明家族的世系表、茶葉經營與發展相關照片，還有茶葉消失以後，羅家人轉型社會公益的紀錄，資料齊全，讓民眾有機會一窺昔日金山面的茶產業風采。
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