記者葉志成／桃園報導

楊梅分局為打擊黑幫，13、14日連2天於寒流來襲之夜間，仍全力執行警政署規劃之擴大臨檢威力掃蕩勤務，14日晚上11時許由永安，埔頂，大坡三所組成聯合小組在臨檢新屋區三民路一間小吃店時，店內的一名武姓小姐見警方上門臨檢時異常熱情，帶班之所長曾彦勲直覺有異，立即以攜帶之警用行動電腦裝置查證該女身分，結果查出該女為桃園地檢發布詐欺通緝在案之武〇梅，警方隨即依法逮捕帶回偵辦。

楊梅分局執行成效良好，共查獲一、二級毒品案件10件10人，展現警察淨化轄區治安之決心。

事後武性女子稱原以為警方熱情招呼可以讓警方失去戒心，結果卻事與願違，反到引起警方注意查證，直呼真是弄巧成拙。

楊梅分局表示，擴大掃蕩行動，為因應氣溫驟降，民眾改變活動及消費方式，特針對易衍生犯罪行為之酒店、網咖、汽車旅館等行業實施臨檢，加強重點目標查察；二天執行下來成效良好，共查獲一、二級毒品案件10件10人、通緝1件1人，酒駕7件7人，展現警察淨化轄區治安及民眾行車安全之決心。