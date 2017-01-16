北海3博物館締姐妹 跨域跨界守護海洋中央社 (2017-01-16 13:58)
（中央社記者黃旭昇新北市16日電）新北市立十三行博物館今天與基隆陽明海洋文化藝術館、宜蘭縣立蘭陽博物館締結為姐妹館，簽訂合作協定書，盼望推動海洋保育、水下文化資產與文化的交流。
台的歷史發展與航海活動關聯密切，十三行博物館所在的新北市八里、陽明海洋文化藝術館旁的基隆港，和蘭陽博物館的宜蘭縣，都曾是台灣發展史中重要的港口。
這些港口影響台灣商貿的興盛，更見證史前人類、漢人與原住民族在台灣這塊土地與海洋共生、共存的文化薈萃。
十三行博物館館長陳春蘭表示，共同守護全球海洋環境，展開實質的守護海洋行動，責無旁貸。她說，「城市的合作從文化開始，文化的交流從博物館開始，秉持資源共享、策略聯盟、共創多贏的原則，締結北海3博物館姐妹館。」
蘭陽博物館館長陳碧琳期待從北海三館結盟，喚起國人重新認識台灣海洋文化，從史前時代、大航海時代到地方全球化時代，在世界文化、經濟與生態保育的重要關鍵角色。
集結民眾共同參與愛海行動聯盟，蘭陽博物館展出11米巨大鯷鯨標本，與鯨豚保育展覽，陳碧琳盼望民眾把握機會前往欣賞。
陽明海運文化基金會董事史美琦歡迎大家前往基隆一遊。陽明海洋文化藝術館位於基隆港旁，主體建築有百年歷史，並以海洋展覽與活動，公益推廣海洋文化教育。
陳春蘭表示，結盟簽署意向書之後，未來也將展開實質的館際交流，將台灣的海洋文化之美介紹給國人、國際。透過三館緊密結盟合作，未來海洋文化資源多交流，並齊力為海洋保育發聲。
十三行博物館表示，更多「北海三博，愛海行動聯盟」資訊請上官網或粉絲團查詢，以實際行動守護海洋。第一波合作推出「上山下海，集章送福袋」活動，自1月21日起，民眾只要憑三館門票，和集滿三館紀念戳章的海洋集章地圖，可至各館服務台，換取價值上千元限量福袋1個，各館50組，換完為止。
另外，民眾只要持三館中任一館門票購票，即可享陽明海洋文化藝術館和蘭陽博物館，門票全票8折優惠。到十三行博物館則於文化商店消費，享出版品8折優惠。 1060116
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