圖利特定鑑價公司 書記官被判三年中廣新聞網 (2017-01-16 13:40)
台北地方法院前林姓書記官，當初辦理房屋和土地法拍業務時，利用職務之便，沒有透過發包規定，就擅自將鑑價工作交由朋友的公司負責。最高法院審理後，認定林峻岳涉圖利4萬元，今天判處他有期徒刑3年，全案就此確定。
（杜大澂報導）
這起法拍貪污案件是8年前爆發，曾經任職台北地方法院民事執行處的林姓書記官，負責辦理房屋和土地法拍業務，不過，檢調查出，他長期勾結不動產鑑價公司，將土地鑑價案件交由特定廠商，並從中收取回饋。檢調經過搜索約談，將林姓書記官聲押獲准，檢方偵辦也發現，林姓書記官在4年之內，將承包的200多件案子都發給朋友開的鑑價公司，圖利140多萬元，因此，將他起訴。
雖然一審被判5年刑期，不過，到了二審和更一審卻逆轉改判無罪，高院更二審則是認定，林姓男子沒有依照發包流程，就將27件鑑價案圖利特定廠商，審酌他是司法人員，因此，再依貪污罪判刑3年，全案上訴到最高法院駁回後，就此確定。
（圖最高法院外觀取自維基百科）
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