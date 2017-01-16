台中市救國團2017金雞報喜愛心春聯募發票 邀民眾寒冬送暖 助張老師基金會創造幸福感動生活



(中央社訊息服務20170116 11:59:34)歲末迎新之際，台中市救國團本次結合西屯終身學習中心書法研習課程班鍾定蘭老師、林菘義老師於力行學習中心(台中市北區力行路262-1號)現場揮毫。在寒冬中，本活動除傳承書法藝術文化及展現書法教學成果外，並藉由發票認購春聯，將心中的祝福化為愛心行動，捐助弱勢、溫馨送暖。



1/13日10：00~12：00辦理「愛心春聯、募發票」公益活動，當日起至1/20於力行、西屯學習中心，捐出有效發票10張，便可獲得老師揮毫之春聯乙份，所募得發票將全數捐給「張老師基金會」。 救國團另外還安排了多元化的研習課程，3、4月最新一期將於3/6(一)開辦各類舞蹈運動、烹飪、技藝、兒童才藝等課程，目前的課程即將開課，歡迎大家至各學習中心索取簡章，加入終身學習的行列。查詢課程網址：https://www.cyccea.org.tw/IISystem/Portal/blue/洽詢課程與相關資訊：力行終身學習中心：台中市北區力行路262-1號電話：(04)2311-2121聯絡人:邱瀗樟先生



訊息來源：中國青年救國團



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