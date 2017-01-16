救國團雲林縣團委會推出「冬令兒童成長營」



(中央社訊息服務20170116 11:41:59)在這不長不短的寒假12天假期裡， 救國團雲林縣團委會已為大家規劃好小朋友的寒假生活，推出「寒假自信璀燦成長營」，活動期間自1月20到2月10（過年期間停課），亦可以只上前半段1月20至1月26日或後半段2月2日至2月10日，內容包含英文、魔術、團康、造型汽球、點心製作等多樣課程集合在一起，不管是家長上班，小朋友想要參與全日班成長營，或者是讓孩子體驗不同的營隊課程(2-3天一梯次)，或一個禮拜上一次周末假日班，應有盡有，詳情請至http://ylntc.cyc.org.tw/終身學習或下載專區參考，或電洽救國團學習中心，斗六：05-5322319、虎尾：05-6333410。



訊息來源：中國青年救國團



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