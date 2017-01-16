永齡課輔教師研習課程擴大辦理 培育更多補救教學才人中央社 (2017-01-16 10:59)
永齡課輔教師研習課程擴大辦理 培育更多補救教學才人
(中央社訊息服務20170116 10:58:03)永齡台灣希望小學雲科大分校 14日上午8時舉辦永齡課輔教師研習課程，雲林縣教育處梁恩嘉處長到場為參與研習的教師勉勵，梁處長表示，永齡基金會深耕補救教學多年，研發完整之補救教材並搭配專業的研習課程，培育許多補救教學教師，將嘉惠更多縣內學子，現場除了大學課輔師資外，還有許多縣內老師願意在周末時充實自己的能力，實屬不易。
自104年1月28日起，教育部國教署與財團法人「永齡慈善」教育基金會(以下簡稱永齡基金會)簽署「國民小學及國民中學補救教學合作契約」，永齡課輔教師研習課程內容與國教署國民小學補救教學師資研習課程相符，研習時數共計20小時，本月14日、15日永齡台灣希望小學雲科大分校辦理共同科目與數學科目兩天20小時的研習，除了原本的永齡課輔老師參與，還有縣內現職老師、儲備教師與關心補救教學的社會人士報名，兩天研習共86名學員參加。
永齡台灣希望小學雲科大分校專案負責人陳斐娟副教授表示，永齡基金會研發整套的國數教材，原本只用在希望小學課輔班，經常有現職老師反映希望自己學校的補救班也能使用這套教材，如今永齡基金會將教材做公益釋出，受過培訓的教師皆可使用該教材上課，提供學生豐富多元之學習資源。
訊息來源：國立雲林科技大學
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