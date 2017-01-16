青春尬文創 聖約大＆高應大攜手「創蕩江湖」



(中央社訊息服務20170116 10:32:36)聖約翰科技大學創意設計系（簡稱：聖約大創設系）與高雄應用科技大學文化創意產業系（簡稱：高應大文創系）及新光三越左營店於2017年春節前夕首度攜手合作策劃「創蕩江湖」文創商品展，為即將到來的過年氛圍增加更多的創意概念。



充滿青春洋溢與創意的兩校設計菁英團隊，於106年1月14日開始至1月22日止在新光三越左營店10樓的國際活動展演中心開展，內容有文創故事品牌、貼圖文創、木藝文創及視覺設計等多元種類的商品陳列販賣，讓前來逛街的消費者除了購買過年禮品之餘，還可以感受文化創意商品的洗禮與薰陶。



聖約大創設系胡文和主任表示，本次能順利策展成功要感謝高應大文創系翟治平主任及高雄新光三越提供人潮匯集的場地，從策展的企劃及執行方面給予最大的支持與資源的協助，此次也是聖約大與高應大首次跨校合作的活動，將兩校學生作品一起展出，創造南北兩校之友好互動及國立、私立科大一同攜手壯大的合作關係。此次活動現場分為五大區，分別為尬手作、尬紙品、尬獨特、尬創意及展示區，以分區方式讓學生作品能在各領域中一展長才，也顯示了設計科系學生在各方面創作能力的出眾。



聖約大參與的成員均來自創設系設計總部一到三年級共17名的學生，參與販賣的商品完全由學生一手企劃、設計、製作及販賣。同學利用課餘時間參加設計總部務實設計案的師徒制磨練，平日無數日子的通宵達旦，周末假日留在學校設計總部內大量生產製作，實現將創意Make money的商品化過程。



展區整體視覺設計是出自潛力無限的插畫家、同時也是高應大文創系的陳秦國同學之手，特別以普普方式的紅色搖滾風作為展場之主色調，也增添了展場的節慶氛圍。此外，展區名稱選用「尬」這個字，主要是想藉由新舊創意之間的互尬，進而激發出更多的新思維。



「創蕩江湖」文創商品展於106年1月14日開始至1月22日止，每天上午11點至晚上10點在新光三越左營店10樓國際活動展演中心開展，歡迎前往參觀。



訊息來源：聖約翰科技大學



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