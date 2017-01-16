梁頌恆游蕙禎擬直接向港終審法院提上訴中央社 (2017-01-16 11:02)
（中央社記者張謙香港16日電）香港青年新政梁頌恆和游蕙禎在立法會議員資格案審判中再遇挫敗，高等法院上訴庭今天駁回兩人上訴至終審法院的申請。
但兩人不服，計畫直接向終審法院提出上訴。
梁頌恆及游蕙禎早前被高等法院原訟庭裁定喪失立法會議員資格，兩人不服，上訴至高等法院院上訴庭，但上訴庭維持原判。
兩人其後向上訴庭申請上訴至終審法院的許可，但上訴庭上午宣布駁回兩人的申請。
梁頌恆、游蕙禎兩人表示，他們將會直接向終院提出上訴許可。據了解，一般而言，司法覆核案的當事人可以直接提出這種申請許可。
梁、游兩人於去年10月12日宣誓就任時，自行改變誓詞，把「CHINA」讀成「支那」，又披上寫上「HONG KONG IS NOT CHINA」的布條，結果被指宣誓無效。
其後，港府認為兩人違反宣誓守則，包括基本法第104條，已失去議員資格，並向法院提出司法覆核，要求裁決立法會主席是否有權再為兩人監誓。
在其後的司法審判中，兩人先後2次敗訴。1060116
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