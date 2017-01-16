華大會展系遊戲展揮灑創意 師生回味少時憶童年中央社 (2017-01-16 10:18)
華大會展系遊戲展揮灑創意 師生回味少時憶童年
(中央社訊息服務20170116 10:18:33)中華大學觀光與會展學系日前舉辦BTG遊戲展，廠商參與眾多，並以「桌遊、傳統童玩類遊戲、夜市類遊戲」為核心，作為展覽主軸。會展系黃漢誠主任表示，會展系課程結合學理與實務，透過本次的展覽策畫，讓學生做中學，提供一個實務學習的平台。
華大觀光與會展學系舉辦BTG遊戲展，旨在提升觀展興趣，透過主題攤位設置，打破現代人沉迷手機遊戲的互動隔閡，帶領觀展師生回味少時憶童年。
指導老師吳佩縈表示，學生運用課程所學揮灑創意，結合公益理念，透過發票玩展覽，活動所得之發票全數捐給新竹市仁愛社福基金會，把愛傳出華大，回饋社會。
訊息來源：中華大學
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