華大師生激盪創意巧思 仁愛之家兒童度過難忘佳節中央社 (2017-01-16 10:18)
華大師生激盪創意巧思 仁愛之家兒童度過難忘佳節
(中央社訊息服務20170116 10:17:54)2016年歲末，溫馨感人氛圍傳遍校園、街坊每一個角落，中華大學師生秉持「把愛傳出去」的精神，讓新竹私立仁愛兒童之家度過一個難忘佳節晚餐，學生會長高若芸表示，小朋友的笑容是最大的收穫與肯定，以自身所能化為力量，讓這份溫暖透過餐會深植每一個人心中。 中華大學學生會、魔術社、吉他社與餐旅管理學系合力打造歲末感恩餐會，並邀請新竹市仁愛兒童之家的小朋友蒞校參與。總召集人黃耘洋更早號召40位小天使募集鞋盒禮物，活動當日，餐旅系陳堯鈴、王子杰老師率領6位志工準備豐盛晚餐，佳餚一出，小朋友聞香前仆後繼搶爭美食，現場無不熱絡。 中華大學餐旅管理學系陳堯鈴、王子杰老師紛紛表示，透過餐會的辦理，帶領學生發揮所學，因為溫馨與感動今年的節日過得很不一樣。
訊息來源：中華大學
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