慈悲願力心蓮萬蕊 情牽中東慧命援『敘』



(中央社訊息服務20170116 10:01:24)受阿拉伯之春影響，敘利亞內戰從2011年初延燒迄今、已經悄悄地進入第六個年頭了，不但影響中東、甚至是衝擊全球局勢。戰亂中直接受害的是平民百姓，幾百萬難民遠離家鄉、穿越國境、尋求庇護、流離失所，更造成成千上萬無辜孩童失學。有一頓沒一頓的到處覓食與尋求棲身之所，緣此，大愛感恩科技同仁於2016月12月初發起募心募愛活動，並於12月9日以此方式作為公司成立八週年慶祝，為自己廣結福慧的善緣、也為他人建立幸福的未來，同仁們的點滴善念、涓滴善款都是大家力所能及，因此，大家紛紛響應這一次的竹筒歲月回娘家，於歲末年終之際，將平日儲蓄竹筒的零錢善款捐出，匯聚起來透過慈濟基金會的統籌規劃分配，便能成為一份救人之急的大力量。



誠如 證嚴上人在年初、開春之際，鼓勵大家，在慶幸自己擁有平安、健康、幸福的同時，不忘持續做一位手心向下、可以幫助別人的人，只要將每天省水、省電、省用所多出來的一點零錢儲蓄下來，延續慈濟竹筒歲月慈悲救濟苦難人的精神，就可以幫助他人，為需要援救的人，點燃幸福與希望。的確，交換立場仔細想想她(他)們的處境，真的很令人鼻酸難過；大愛感恩科技的同仁雖然平日的工作生活緊湊忙碌，但是，不忘慈濟竹筒歲月的精神，積小善、行大愛，持續「涓滴儲蓄善念」、傳遞「人間美善溫暖」，將這一份環保志業的效應擴大，為需要的人傳遞幸福。



從敘利亞難民逃難的苦難中「見苦知福」，我們真的要很感恩今日能生活在台灣這一片平安的國度裡，若不是士、農、工、商大家安份守己、各司其職的用心生活，大家是無法享受到整體社會、國家運作的進步與繁榮；在感恩我們能擁有便利、先進與富裕生活的同時，我們除了要從「知足、感恩、善解、包容」中，更珍惜與守護這一份幸福之外，大家是否也能將以愛以善為寶的台灣之光分享、傳遞出去，一起為國際賑災、敘利亞難民孩童興學教育的議題，付出一份國際人道的援助與關懷。



上人說「有苦的人走不出來，有福的人就要走進去」。誠摯的感恩同事家人的愛心與付出，於今年歲末年終之際，一同發心成就這一件善事，透過大家保持慈濟日存五毛錢、竹筒歲月的精神，不僅儲蓄自己的福慧資糧、更長養自己的法身慧命，更祝福大家「一善破千災、時時存善念、日日積福慧、願願皆圓滿」。



訊息來源：大愛感恩科技股份有限公司



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