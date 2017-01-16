解決偏鄉交通課題 中華大學呼朋同遊尖石泰安中央社 (2017-01-16 10:01)
解決偏鄉交通課題 中華大學呼朋同遊尖石泰安
(中央社訊息服務20170116 10:00:52)中華大學規劃之尖石鄉觀光路線以及泰安鄉溫泉觀光路線之需求反應式運輸服務（DRTS）路線，於元旦全數通車，中華大學管理學院院長蘇昭銘表示，中華大學豐沛教研資源，協助地方政府規劃出既符合民眾需要又能兼具經營效率的公車路線，提供居民及外來遊客便利的大眾運輸服務，銜接偏鄉最後一哩路，悠遊樂活自由行。
需求反應式運輸服務（DRTS）為近日熱門話題，可說是介於傳統公車與計程車兩種運具之間的典型服務創新大眾運輸服務系統。DRTS在尖峰時段提供固定班次、離峰時段則讓乘客參與決定起點、迄點、旅行時間，提供彈性班表與非固定路線之服務，以讓使用者享有更精緻、量身訂做的運送服務。
中華大學管理學院甫再獲交通部補助成立桃竹苗區域運輸發展研究中心，積極扮演中央部門與地方政府的溝通橋樑。為能協助地方政府解決偏鄉交通課題，中華大學管理學院、資訊學院跨域合作，參與師生藉由大數據資料分析結果及深入地方與居民訪談溝通結果，協助規劃出既符合民眾需要又能兼具經營效率的公車路線，提供偏鄉居民及外來遊客便利大眾運輸服務。
訊息來源：中華大學
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