萬人總動員 淨灘愛護地



(中央社訊息服務20170116 09:59:36)用愛環保海洋，萬人淨灘總動員活動，是由福智文教基金會所主辦且聯合九個共同團體來協辦，總共有兩萬五千四百四十九人來參加，也到全台灣十六個縣市響應清淨二十七座沙灘，總長十六公里海岸線，全台大規模淨灘活動也總共清理出四十一公噸的海洋垃圾。邀請到福智基金會陳立信先生是淨塑推動小組副招集人，同時也是全國大淨灘副總護持，同時也邀請到大愛感恩科技林正雄博士。



講到淨灘，像大愛台這邊也在呼籲大家搶救海龜、鯨豚，海龜比較深切的感覺，其實最重要的目的就是海洋現在被汙染，我們要怎麼樣去保護我們的海洋。這次福智基金會為什麼會舉辦淨灘活動？而且這次淨灘不只是在北部甚至在全台灣十六個縣市、這麼大的規模為什麼要這樣子行動？福智基金會陳立信表示，最主要的用意還是著重於教育的功能，海洋遭受到嚴重的汙染，汙染的來源是主要是人類，人類把大量的生活所產生的廢棄物，大部分是塑膠類拋棄之後，有很高的比利流入海洋當中。讓大家知道當你走到海灘彎下腰來，身手撿起海灘上放眼望去到鋪滿了垃圾，你撿起來仔細看百分之七八十都是塑膠，而且都是來自於我們日常生活中使用一次性的餐具，像是吸管、寶特瓶等等；都不是別人自造的，其實是我們自造出來的。



科學家統計平均一年流入海洋的塑膠垃圾高達八百萬噸，是一個很驚人的數量，每年流入海洋的塑膠垃圾持續在增加當中，而且速度越來越快。科學家投入相關研究，發現目前海洋塑膠垃圾總重量相對於魚類總重量目前占五分之一，一比五的比例，按照目前塑膠垃圾增加的量，增長下去到二零五零年海裡頭的塑膠的總重量就會超過魚類的總重量，未來海裡頭撈起來的不再是魚類，漁船出海捕撈起來的可能覺大多部分是塑膠，這些數據是要提醒大家，海洋遭受到這樣的汙染、這樣的傷害，是非常嚴重的，而且是絕對的急迫性，不是說沒關係、等幾年再說，不是這樣的一個狀態，已經是今天你(妳)不著手、不行動的話，可能很難挽救。



就一般大眾而言，有些人會覺得我有乖乖丟到垃圾桶，到沙灘亂丟是一回事，但是我們還是看到那麼大量的垃圾，到底是怎麼樣來的。我們有做好分類交給清潔隊去處理，但事實上還是有很多，台灣算是回收寶特瓶方面做的回收是慈濟多年努力出來的成果，寶特瓶回收比例蠻高的，還是有很多塑膠垃圾，塑膠袋光台灣一年用量就用掉一百八十億個塑膠手提袋，塑膠袋被回收的比例並不高，在台灣不到百分之七，部份可能拿去燒掉，百分之三十其他管到流入到海洋。



大愛感恩科技同仁也到福隆海水浴場，蹲在沙灘上撿一顆一顆保麗龍球，如你的指頭一半以上這麼小。原本大家期待去把大家撿拾上來的回收物做教育分類，剛開始看到太多太多的一些塑膠垃圾在沙灘上，大家一起跳下去蹲在沙灘上一顆一顆的撿，撿了之後又無奈，有體認到其實大家真的要走出來看到這樣的環境，已經到這樣子的地步了，撿也撿不完，體認到這次活動的意義性，平常大家在家裡面看著電視、吹著冷氣都沒有想到說，外面的海洋已經遭受到這樣子的浩劫。



很多次的研討會，有一回邀請大愛感恩科技分享，如何推動寶特瓶回收，寶特瓶可能是海灘垃圾比例非常大的一個部份，透過說不僅是清運了海洋垃圾，更是把這樣子的垃圾轉變成資源，穿在身上並且搭配大愛感恩科技一些技術的結合，讓它可以抗紫外線、有冰涼感，再撿拾海灘垃圾的過程當中，體會到只要我們用心去分類這些垃圾其實只是放錯地方的資源，也希望達到教育意涵。



訊息來源：大愛感恩科技股份有限公司



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