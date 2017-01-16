傳遞理念勤分享 海外推廣啟大愛



(中央社訊息服務20170116 09:58:34)位於密西根湖畔的大芝加哥地區，人口超過900萬，是美國僅次於紐約、洛杉磯的第三大都會區。芝加哥有世界最大的自然歷史博物館：菲爾德博物館（The Field Museum）。僑居芝加哥、2016年9月曾到訪大愛感恩科技公司，洽談如何在美國芝加哥菲爾德博物館推廣大愛感恩科技產品的陳嘉倩，趁年初回台灣，1月5日再次來到大愛感恩科技，討論如何將大愛環保產品帶回芝加哥在自己即將接手的書店展示，期待讓更多美國芝加哥當地人認識這家社會企業。



基於認同慈濟大愛感恩科技的理念，因此陳嘉倩逢人就分享。恰巧她的一個朋友擔任美國童援會的芝加哥負責人，她便將上次從台灣請購回去的環保護脊背包拿去展示分享。促成一段好因緣，主辦人表示：每三年舉辦一次的童援會全美年會將於今年(2017)在芝加哥舉行,他們想將大愛感恩科技的環保善解護脊背包以及活頁資料冊送給來與會的來賓，讓每一個人都實際見證用環保回收能夠做成如此高品質的物品。



陳嘉倩認為，環保應該多推廣，寶特瓶是全世界都在用、都該解決的問題。但要將大愛感恩科技產品、製程移植海外並不容易，例如我們的環保再生文具用品，是由瓶蓋回收再製。李鼎銘師兄分享，回收瓶蓋再製也有一定的困難，為什麼在全世界的市場很少，因為牽涉到價與量的問題。大愛感恩科技大概花了6個月時間收集瓶蓋，才達到最少訂購量(Minimum Order Quantity)，完全做好需花費9個月的時間，對一般企業來說是不可能耗費這麼長的製程時間在一項產品上。大愛感恩科技不一樣的地方就是產品有故事性，有生產履歷可追尋，在台灣很可貴的是有一群環保菩薩的存在，促成這個產品背後的意義與價值。所以我們不只是賣產品，而是要教育，讓大家了解產品背後發人深省的故事，進而化感動為行動。最重要是教導人們要惜福愛物，為的是要發揚原料端的環保菩薩們所堅持的愛護地球，他們所做的事情給我們的啟示，讓我們回饋給慈濟。如果我們的產品只是單一的對環境友善，那是不會永續的，最重要的是那份回饋到慈濟，落實清淨在源頭的理念。



期待陳嘉倩將這份理念，帶回自己的社區推動教育，讓各個社區看到全球慈濟人的愛心，一起投入，把愛心擴大。陳嘉倩認為環保再生文具可成為大大小小活動的募款品項，也可以教育小孩子環保觀念。同時希望大愛感恩科技購物網能增加更多語言，以便在別的地區作運用。感恩陳嘉倩共同來成就與推廣，讓更多芝加哥地區的人看見大愛環保的綠色良能。



訊息來源：大愛感恩科技股份有限公司



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