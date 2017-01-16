（中央社台北16日電）香港高等法院之前裁定香港青年新政的梁頌恆和游蕙禎因宣誓問題喪失立法會議員資格，兩人申請上訴至終審法院。上訴庭今天上午駁回兩人的申請。



新華社今天發布快訊報導，香法終審法院駁回梁、游二人的上訴申請。



梁頌恆、游蕙禎兩人2016年10月12日在香港立法會宣誓就任時更改誓詞，又披上主張「HONG KONG IS NOTCHINA」的布條，以致宣誓失效，未能就任。1060116