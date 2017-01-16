陸2017孝心地圖 北京上海擺脫不孝中央社 (2017-01-16 10:03)
（中央社記者尹俊傑北京16日電）中國大陸網民自製的「中國孝心地圖」在春節前夕推出最新版本，浙江成為今年大陸最孝順省分，去年墊底的東北三省排名進步，北京、上海則從後段班挺進前10名。
大陸大河網今天報導，「2017中國孝心地圖」顯示，阿里巴巴集團創辦人馬雲的家鄉浙江孝心指數為93.2，成為大陸最孝順的省分，江蘇則以92.7排名第2。
2016年冠軍河南排名掉到第12，吉林、遼寧和黑龍江完成「逆襲」，從排行榜末3名爬升到中段班。2016年被歸為「不孝」的上海、北京則打進前10，分居第5、9名。
報導引述未具名社科研究人士表示，京滬兩地不斷攀升的房價、日益嚴重的霧霾在加重生活壓力的同時，也會喚醒更多人注重親情、關懷親人。
這份地圖由網名為「年輕泰」的泰先生製作。身為大數據分析員的他2016年首次製作大陸孝心地圖，以定位為孝敬父母的保健品銷售數據為參考，並結合網路、電話調研和數據建模分析。
「2016中國孝心地圖」推出後引發熱議，包括不少批評與質疑。
泰先生對此表示，倡導孝心回歸是善舉，不能因他人眼光而影響自己做正確的事，他仍會堅持每年繪製大陸的孝心地圖。1060116
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