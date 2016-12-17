三寶女駕駛欲插隊進賣場 義交阻攔遭撞NOWnews今日新聞 (2017-01-15 22:36)
臉書「爆料公社」粉絲專頁15日PO出一段影片引發網友怒火，一名女駕駛要到新北市新店一間大賣場消費，大家辛苦排隊進停車場，這名女駕駛卻想插隊，被義交攔下後還想硬闖，直接朝義交方向撞過去，好險力道不大，義交沒有受傷。
有網友提供這段影片指出：「大家辛苦排隊進停車場，結果這位三寶女駕駛硬要插進來，還衝撞義交！被好心的機車騎士嗆一句：「你還不走啊！」女駕駛才死心離開。
其他網友看到後紛紛留言怒批，「最討厭就是插隊不排隊的人」、「人不要臉、天下無敵」、「建議提告...這跟殺人沒兩樣」、「三寶無理無極限」、「沒水準」。
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上一則：雲林麥寮重大車禍四屍五命
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