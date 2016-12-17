119消防節 老胡麵館推出您捐血免費送牛肉麵大成報 (2017-01-15 20:45)
今年活動時間於106年1月19日(星期四)上午9:30至下午15:30，地點在中興新村中興分局前(光華路115號)，希望民眾有心力或時間就多來捐血，已造福更多有需求的人。捐血一袋不只能救人一命，還能拿牛肉麵、排骨麵兌換券，只要來捐一次就送兌換券。
南投縣消防局中興義消分隊顧問團團長也是老胡麵館館長李鴻昌表示，全國血荒嚴重，各類血型都很缺乏，呼籲民眾踴躍捐血，讓春節期間能有足夠的存血量，希望各界支持響應。
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上一則：雲林麥寮重大車禍四屍五命
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