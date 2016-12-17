【大成報記者何秀菁／南投報導】年關將近每年冬季全國開始鬧血荒，什麼樣的血型都很缺乏，為了鼓勵民眾能踴躍捐血，中興新村老胡麵館連續8年暖心做公益，每年消防節1月19日都發起捐血送牛肉麵、排骨麵的活動。但已接種過新流感疫苗後的民眾得多留意，只要剛打完疫苗，得過14天後才能捐。因擔心打了疫苗的民眾血液會反應異常，所以暫時沒辦法讓他們捐。今年活動時間於106年1月19日(星期四)上午9:30至下午15:30，地點在中興新村中興分局前(光華路115號)，希望民眾有心力或時間就多來捐血，已造福更多有需求的人。捐血一袋不只能救人一命，還能拿牛肉麵、排骨麵兌換券，只要來捐一次就送兌換券。南投縣消防局中興義消分隊顧問團團長也是老胡麵館館長李鴻昌表示，全國血荒嚴重，各類血型都很缺乏，呼籲民眾踴躍捐血，讓春節期間能有足夠的存血量，希望各界支持響應。