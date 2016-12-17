















慈濟基金會舉辦年終圍爐，邀請弱勢家庭來參加，根據慈濟統計，2016年的弱勢家庭，比前一年成長了15%，可能是因為景氣壞，再加上老年人口成長，才會造成這樣的現象。志工忙進忙出，有人負責烹煮，有人忙著裝盤，慈濟基金會今天舉辦歲末圍爐，邀請弱勢家庭來參加，台中市總共就辦了416桌，不少民眾是第一次來參加，覺得相當溫馨。==圍爐民眾 王先生==就出來呼吸新鮮空氣嘛看看一下人 跟人家互動這樣對啊 還不錯第一次來參加圍爐的王先生，從國小六年級開始罹患肌肉萎縮症，因為家庭因素，往年都是朋友陪他過年，而同樣行動不便的蔡小姐，因病右小腿截肢，家庭經濟陷入困境，靠著慈濟的救濟度過難關，來圍爐也是要來感謝志工的協助幫忙。==圍爐民眾 蔡小姐==我一通電話跟那個慈濟的志工說我的困難他們很快就來家裡幫我訪視啊 就是實際的幫助我慈濟基金會表示，許多弱勢家庭，因不同原因在除夕無法圍爐，所以才會在過年前舉辦團體圍爐，讓這些家庭也能有過年的氣氛。==慈濟公傳志工 許美惠==希望我們的關懷戶呢能夠在歲末寒冬的當下有感受到慈濟人溫暖的關懷然後藉由今天的大圍爐讓他們真實的感受到說志工長期的陪伴 他們的用心不過根據慈濟台中分會統計，2016年的弱勢戶數量，比2015年增加了約15%，有逐年增加的跡象，認為是大環境景氣不好，還有老年人口增加，這些因素影響了家庭狀況。邱植培 彭煥群 台中報導