慈濟邀弱勢圍爐 發放物資並提供義診公視 (2017-01-15 00:00)
慈濟基金會舉辦年終圍爐，邀請弱勢家庭來參加，根據慈濟統計，2016年的弱勢家庭，比前一年成長了15%，可能是因為景氣壞，再加上老年人口成長，才會造成這樣的現象。
志工忙進忙出，有人負責烹煮，有人忙著裝盤，慈濟基金會今天舉辦歲末圍爐，邀請弱勢家庭來參加，台中市總共就辦了416桌，不少民眾是第一次來參加，覺得相當溫馨。
==圍爐民眾 王先生==
就出來呼吸新鮮空氣嘛
看看一下人 跟人家互動這樣
對啊 還不錯
第一次來參加圍爐的王先生，從國小六年級開始罹患肌肉萎縮症，因為家庭因素，往年都是朋友陪他過年，而同樣行動不便的蔡小姐，因病右小腿截肢，家庭經濟陷入困境，靠著慈濟的救濟度過難關，來圍爐也是要來感謝志工的協助幫忙。
==圍爐民眾 蔡小姐==
我一通電話跟那個
慈濟的志工說我的困難
他們很快就來家裡幫我訪視
啊 就是實際的幫助我
慈濟基金會表示，許多弱勢家庭，因不同原因在除夕無法圍爐，所以才會在過年前舉辦團體圍爐，讓這些家庭也能有過年的氣氛。
==慈濟公傳志工 許美惠==
希望我們的關懷戶呢
能夠在歲末寒冬的當下
有感受到慈濟人溫暖的關懷
然後藉由今天的大圍爐
讓他們真實的感受到說
志工長期的陪伴 他們的用心
不過根據慈濟台中分會統計，2016年的弱勢戶數量，比2015年增加了約15%，有逐年增加的跡象，認為是大環境景氣不好，還有老年人口增加，這些因素影響了家庭狀況。
邱植培 彭煥群 台中報導
關鍵字：
上一則：雲林麥寮重大車禍四屍五命
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