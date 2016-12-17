















傳出有三名韓國女大學生，包計程車要到士林夜市玩，竟然被計程車司機，下藥性侵害。這名41歲姓詹的司機，已經坦承犯案，士林地檢署檢察官今天複訊司機後，已經向法院聲請羈押。==公視記者 李志華==韓國三名女性遊客來台灣士林夜市遊玩其中兩名女性遊客喝下司機所提供的飲料之後就慘遭計程車司機性侵3名來台5天4夜自由行的韓國女學生，在熱鬧的西門商圈下榻後，12號晚間7點，從台北市萬華包計程車要去士林夜市。41歲的詹姓司機用針筒注射強力安眠藥到養樂多內，再提供給女大生喝。其中2人陷入昏迷。回到飯店清醒後，才驚覺被下藥性侵，馬上將事發經過上網求助。==民眾 范先生==就像印度一樣印度不是這種事情很多導致很多人都不敢去印度玩應該會對台灣觀光會有很大的影響==民眾 王小姐==這陣子可能會有很少韓國人來之類的吧韓國駐台代表處人員，得知消息之後，也緊急協助報案。台灣檢方立即著手調查，並傳喚詹姓司機到案說明。經檢察官訊問後認為、被告罪嫌重大，以重罪、逃亡、滅證為由、聲請羈押。==計程車司機 張先生==他已經違法了你就必須受到處分==計程車司機 林先生==當然會譴責啊該抓到該槍斃就要槍斃了觀光局統計，去年全年國際旅客來台1068萬人次，前三名遊客分別是中國、日本與港澳。韓國則是位居第四約、80萬多人次。台韓國會議員友好協會會長，民進黨陳歐珀批評，這樣的事情不能發生在國際社會，建議相關單位要嚴懲。記者李志華 林國煌 台北報導