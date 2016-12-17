驚傳韓國女觀光客 遭計程車司機性侵公視 (2017-01-15 00:00)
傳出有三名韓國女大學生，包計程車要到士林夜市玩，竟然被計程車司機，下藥性侵害。這名41歲姓詹的司機，已經坦承犯案，士林地檢署檢察官今天複訊司機後，已經向法院聲請羈押。
==公視記者 李志華==
韓國三名女性遊客
來台灣士林夜市遊玩
其中兩名女性遊客
喝下司機所提供的飲料之後
就慘遭計程車司機性侵
3名來台5天4夜自由行的韓國女學生，在熱鬧的西門商圈下榻後，12號晚間7點，從台北市萬華包計程車要去士林夜市。41歲的詹姓司機用針筒注射強力安眠藥到養樂多內，再提供給女大生喝。其中2人陷入昏迷。回到飯店清醒後，才驚覺被下藥性侵，馬上將事發經過上網求助。
==民眾 范先生==
就像印度一樣
印度不是這種事情很多
導致很多人都不敢去印度玩
應該會對台灣觀光會有很大的影響
==民眾 王小姐==
這陣子可能會有
很少韓國人來之類的吧
韓國駐台代表處人員，得知消息之後，也緊急協助報案。台灣檢方立即著手調查，並傳喚詹姓司機到案說明。經檢察官訊問後認為、被告罪嫌重大，以重罪、逃亡、滅證為由、聲請羈押。
==計程車司機 張先生==
他已經違法了
你就必須受到處分
==計程車司機 林先生==
當然會譴責啊
該抓到該槍斃就要槍斃了
觀光局統計，去年全年國際旅客來台1068萬人次，前三名遊客分別是中國、日本與港澳。韓國則是位居第四約、80萬多人次。台韓國會議員友好協會會長，民進黨陳歐珀批評，這樣的事情不能發生在國際社會，建議相關單位要嚴懲。
記者李志華 林國煌 台北報導
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上一則：雲林麥寮重大車禍四屍五命
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