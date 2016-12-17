獨腳工人穿梭工地 搭鐵皮屋技術高超公視 (2017-01-15 00:00)
台南市有一位今年才25歲，搭鐵皮屋的工人，雖然真年輕，可是已經有七年的經驗，特別的是，他只有一條腿，不過動作和技術都不輸人，作伙來看嘜。
25歲的黃宇倫，撐著拐杖熟練的在工地裡穿梭，但仔細看，他其實缺了一條腿。
==鐵皮屋工作室老闆 黃宇正==
第一當然是自己弟弟
優先給他一個機會
給他謀生機會
他高中畢業後也要生活賺錢
在外面找工作也不是那麼順利
最重要還是要靠他自己
他有辦法適應才是重點
小時候因為車禍，黃宇倫1歲時就失去了左腿，他在高中畢業後，準備獨立生活，但求職並不順利。所幸剛好大他十歲的哥哥要創業，把弟弟拉進來，兄弟倆一起投入搭建鐵皮屋的事業 。不過這黃宇倫來說，是一份挑戰，他告訴自己，雖然自己只有一條腿，但不是逃避的理由。
==獨腳鐵皮工 黃宇倫==
為什麼人家做得到 我自己做不到
所以我要做給人家看
因為某個程度上不會輸人家
希望自己能夠比別人好
我會覺得說認為自己這樣還不夠
我對自己要求比較高
看在其他同事眼裡，黃宇倫的工作態度和能力，也遠遠超過一般的正常工人。
===鐵皮工 曾建程==
他不說會說今天領多少就做多少
都會做超過那些工作量
工作也比我們早到
他比我們還會爬高
（做比較久)也不是耶
比較堅強啦 對阿
對工作不能認輸的態度，對自己不能放棄的堅持，只有一隻腿的黃宇倫，卻站得比許多人，還要更挺直。
記者 溫正衡 台南報導
關鍵字：
上一則：雲林麥寮重大車禍四屍五命
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
蔡康永
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 日本Portcros 預購-可愛立體格紋提花V領背心裙(M-3L共四色)
- Hush Puppies 潮流品味玩家手錶-灰黑 /43mm
- SEIKO MJ新貴經典5號自動機械女錶(SYMK27J1)-黑/25mm
- 【CONSTANT/康斯登】心跳視窗青春腕錶(機械錶/FC-310M3P6)
- 【NIKE】武士鞋 Wmns Air Huarache Run 慢跑氣墊 灰黑白 女
- 正韓 高領前短後長造型貂毛背心(藍) N2
- 【CK】2016男時尚Powerl纖維超炫褲頭紫色四角內著【預購】
- 【GUCCI】經典雙G圖紋防水PVC牛皮提把手提/斜背波士頓包(小
- TAS 蝴蝶結短毛滾邊內增高短靴-溫暖深灰
- Angemiel安婕米 925純銀手鍊串珠套組(A12)
形•變-造形 南應大首次跨系攜手聯展 【大成報】
正妹女警林筱綺 初試啼聲成績佳【中央社】
新北動員近千名警力 威力掃蕩不良幫派組織【台灣好新聞報】
警官與女子進住摩鐵 身體不適不幸死亡【中廣新聞網】
雲林麥寮二車互撞 三人無生命跡象【中廣新聞網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》