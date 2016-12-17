















台南市有一位今年才25歲，搭鐵皮屋的工人，雖然真年輕，可是已經有七年的經驗，特別的是，他只有一條腿，不過動作和技術都不輸人，作伙來看嘜。25歲的黃宇倫，撐著拐杖熟練的在工地裡穿梭，但仔細看，他其實缺了一條腿。==鐵皮屋工作室老闆 黃宇正==第一當然是自己弟弟優先給他一個機會給他謀生機會他高中畢業後也要生活賺錢在外面找工作也不是那麼順利最重要還是要靠他自己他有辦法適應才是重點小時候因為車禍，黃宇倫1歲時就失去了左腿，他在高中畢業後，準備獨立生活，但求職並不順利。所幸剛好大他十歲的哥哥要創業，把弟弟拉進來，兄弟倆一起投入搭建鐵皮屋的事業 。不過這黃宇倫來說，是一份挑戰，他告訴自己，雖然自己只有一條腿，但不是逃避的理由。==獨腳鐵皮工 黃宇倫==為什麼人家做得到 我自己做不到所以我要做給人家看因為某個程度上不會輸人家希望自己能夠比別人好我會覺得說認為自己這樣還不夠我對自己要求比較高看在其他同事眼裡，黃宇倫的工作態度和能力，也遠遠超過一般的正常工人。===鐵皮工 曾建程==他不說會說今天領多少就做多少都會做超過那些工作量工作也比我們早到他比我們還會爬高（做比較久)也不是耶比較堅強啦 對阿對工作不能認輸的態度，對自己不能放棄的堅持，只有一隻腿的黃宇倫，卻站得比許多人，還要更挺直。記者 溫正衡 台南報導