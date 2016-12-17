















一艘巴拿馬籍「通成601」貨輪，昨天下午在高雄港西方26海浬沈船，船上13人被救出，幸好也沒漏油，不過船上25個貨櫃在海上浮浮沈沈，海巡署提醒附近的船隻，要特別注意。空勤總隊直升機獲報後，第一個接近快要沈船的巴拿馬籍貨輪「通成601」，14日中午，它的船身已經傾斜30度，直升機趕緊把集中在甲板的船員吊掛救起。==海巡第七巡防局召集人 蔡順元==相對正確的位置並不是很明確但是我們第一時間就通報空勤總隊到遇險範圍去做勘查跟搜索船隻當天上午10點緊急通報時位置並不明確，幸好海巡很快確定船就位在高雄港西方26浬處，救援直升機及時趕到，兩架次總共救回13名船員，但貨船上有貨櫃沒固定好，陸續掉入海裡漂浮。==海巡第七巡防局召集人 蔡順元==因為船上總共有85只貨櫃那有25只沒有完全固定到了下午5點15分左右漂流了大概20幾只貨櫃船隻在當天下午沈沒，海巡已經通報，船隻通過該海域要小心別撞上貨櫃，所有船員也平安送到高雄小港機場，由海巡暫時安置後，交由船公司帶回。記者 王介村 許政俊 高雄報導