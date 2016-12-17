雲林麥寮工業路，今天上午10點半左右，兩台自用車相撞，造成7人輕重傷，其中3人送醫不治。其中一位駕駛的妻子，有身4個月，也都不幸過往。



==台西分局交通組長 李慶輝==

因為該路口是一個有號誌的路口

而且是一個四向的號誌路口

所以初步研判

應該是會有 一方闖紅燈

但是事實上是哪一方闖紅燈

可能要再查一下



警消人員初步了解，這2台轎車轎車相撞後，再去撞到路邊的兩台車，其中一個駕駛沒有喝酒，另外一個駕駛的抽血檢驗，還沒有結果，由於這個路口沒有監視器，車禍原因擱需要進一步釐清。