雲林麥寮工業路車禍 兩車擦撞釀3死公視 (2017-01-15 00:00)
雲林麥寮工業路，今天上午10點半左右，兩台自用車相撞，造成7人輕重傷，其中3人送醫不治。其中一位駕駛的妻子，有身4個月，也都不幸過往。
==台西分局交通組長 李慶輝==
因為該路口是一個有號誌的路口
而且是一個四向的號誌路口
所以初步研判
應該是會有 一方闖紅燈
但是事實上是哪一方闖紅燈
可能要再查一下
警消人員初步了解，這2台轎車轎車相撞後，再去撞到路邊的兩台車，其中一個駕駛沒有喝酒，另外一個駕駛的抽血檢驗，還沒有結果，由於這個路口沒有監視器，車禍原因擱需要進一步釐清。
關鍵字：
上一則：雲林麥寮重大車禍四屍五命
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