高雄港外海貨輪沉沒 海空救出13人公視 (2017-01-15 00:00)
一艘巴拿馬籍「通成601」貨輪，昨天下午在高雄港西方26海浬沈船，船上13人被救出，幸好也沒漏油，不過船上25個貨櫃在海上浮浮沈沈，海巡署提醒附近的船隻，要特別注意。
空勤總隊直升機獲報後，第一個接近快要沈船的巴拿馬籍貨輪「通成601」，14日中午，它的船身已經傾斜30度，直升機趕緊把集中在甲板的船員吊掛救起。
==海巡第七巡防局召集人 蔡順元==
相對正確的位置並不是很明確
但是我們第一時間
就通報空勤總隊
到遇險範圍去做勘查跟搜索
船隻當天上午10點緊急通報時位置並不明確，幸好海巡很快確定船就位在高雄港西方26浬處，救援直升機及時趕到，兩架次總共救回13名船員，但貨船上有貨櫃沒固定好，陸續掉入海裡漂浮。
==海巡第七巡防局召集人 蔡順元==
因為船上總共有85只貨櫃
那有25只沒有完全固定
到了下午5點15分左右
漂流了大概20幾只貨櫃
船隻在當天下午沈沒，海巡已經通報，船隻通過該海域要小心別撞上貨櫃，所有船員也平安送到高雄小港機場，由海巡暫時安置後，交由船公司帶回。
記者 王介村 許政俊 高雄報導
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