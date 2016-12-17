雲林縣麥寮鄉工業路今天（15日）發生一起重大車禍，二輛轎車互撞，共造成四人死亡，還有三人輕重傷。其中，二十七歲姚姓女子懷有四個月身孕，不幸慘死，家人悲慟萬分。



雲林警方指出，這起四屍五命的重大車禍，發生在麥寮鄉工業路622號前的路口。三十三歲吳姓駕駛的白色轎車在路口轉彎，不慎與直行的黑色轎車對撞。黑色轎車還失控衝向路邊，並波及到一旁店家前停放的多部車輛。



這起車禍共造成四人死亡三人輕重傷。死者分別是二十七歲呂姓男子、十七歲周姓少年，以及懷孕四個月的姚姓女子，另外，盧姓二歲女童也在傍晚傷重宣告不治。



警方指出，事故路口並無監視器，白色轎車吳姓駕駛酒測值為零，而黑色轎車周姓駕駛因為驚嚇過度，對於車禍當時狀況仍然交代不清，確實事故原因還要進一步調查釐清。



