涉嫌下藥性侵來台旅遊韓國女大生的詹姓計程車司機，15日被爆疑似累犯，有曾經搭過他的車的韓國女客說，詹男也有給她喝飲料，但因為味道怪怪的就不喝了，沒想到回到飯店後竟頭暈，原以為自己是中暑，現在看到新聞才驚覺可能也遭下藥，覺得「真是太可怕了！」

根據南韓知名部落客「台灣妞韓國媳」在臉書上發文指出，詹男在韓國招攬的頁面，公開自己的照片、手機、各式各樣的帳號攬客，「有別的女生說之前搭過他的車，也給了飲料，她喝了一點點因為味道怪怪的就不喝了，回到飯店有點暈，但以為自己是中暑，但現在看到這個新聞她覺得太可怕了，這樣是不是累犯呢？」

詹男還在韓國部落格成立粉絲專頁「Jerry Taxi Jack」，當中貼滿他載韓國遊客四處遊玩的照片，多為女生團體或是母女檔，幾乎看不到什麼男性遊客，詹男甚至剪輯一支影片行銷自己。

詹男所屬的車隊領隊魏先生表示，詹男原本是在別的車行，後來透過哥哥介紹加入，以前曾說過罹患過精神疾病，並且與妻子離婚，但因平時工作表現認真良好，網路上評價也高，真的無法預料他會做出這種事，目前已將他除名。